لبنان قد يدخل في المرحلة الأولى من الإنتشار الوبائي قريباً.. البزري يُحّذر من التراخي

قرأ رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري مؤشرات إيجابية في الواقع الوبائي لكنه حذر من التراخي.

وأكد البزري في حديث لإذاعة "صوت لبنان" أن التراخي غير مسموح، والمطلوب من المواطنين والمهن التي لها مصلحة بعودة الدورة الحياتية والإقتصادية ولا سيما في فصل الصيف الحذر.

ورأى أن لبنان في المرحلة الثانية من الإنتشار الوبائي وقد يدخل في المرحلة الأولى قريباً، مشدداً على أن التفلت من دون حسيب ولا رقيب قد يفقدنا هذه

الميزة والمكتسبات التي تحققت.

ولفت البزري الى أن ماراثون أسترازينيكا كان إيجابياً وقد خلق ثقة عند الناس بأهمية التلقيح، آملاً تحقيق إقبال أكثر في الماراتون المقبل.