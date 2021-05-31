بين خطاب نصرالله وإطلالات السنوار.. ساعة الحرب تدق في إسرائيل

رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار يتجول في غزة ويزور خيمة عزاء الشهيد باسم عيسى في أول ظهور علني له بعد الحرب .#غزة #فلسطين #حماس #السنوار pic.twitter.com/WLiejdsPgJ
— هشام الجرادي (@hishamgaradi) May 22, 2021
رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار يتجول في غزة ويزور خيمة عزاء الشهيد باسم عيسى في أول ظهور علني له بعد الحرب .#غزة #فلسطين #حماس #السنوار pic.twitter.com/WLiejdsPgJ
🇵🇸 نجل الشهيد القائد القسامي باسم عيسى "التستري" يُقبل القائد يحيي السنوار في أول ظهور له بعد الحرب.
🔵🔊اخبار•Com🔊🔵 pic.twitter.com/P999ItSkQ0
— 🔊اخبار.Com🔊 (@aboghazihneineh) May 22, 2021
🇵🇸 نجل الشهيد القائد القسامي باسم عيسى "التستري" يُقبل القائد يحيي السنوار في أول ظهور له بعد الحرب.
🔵🔊اخبار•Com🔊🔵 pic.twitter.com/P999ItSkQ0