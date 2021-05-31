المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أطلقت بالتعاون مع "اليونيسيف" حملة تنظيف ضفاف بحيرة القرعون

اطلقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حملة تنظيف ضفاف بحيرة القرعون من النفايات البلاستيكية، بعد عمل استمر لاسابيع في رفع الأسماك النافقة في مواقع متفرقة على الضفتين الغربية والشرقية للبحيرة.