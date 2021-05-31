لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أطلقت بالتعاون مع "اليونيسيف" حملة تنظيف ضفاف بحيرة القرعون

Lebanon 24
31-05-2021 | 03:39
A-
A+
Doc-P-828600-637580545037038322.jpeg
Doc-P-828600-637580545037038322.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اطلقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حملة تنظيف ضفاف بحيرة القرعون من النفايات البلاستيكية، بعد عمل استمر لاسابيع في رفع الأسماك النافقة في مواقع متفرقة على الضفتين الغربية والشرقية للبحيرة.
مواضيع ذات صلة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: ترك الأسماك النافقة في بحيرة القرعون قد يكون كارثيًّا
lebanon 24
31/05/2021 15:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاقتصاد تطلب من "الداخلية" اتخاذ الاجراءات لمنع ري ورعي قطعان المواشي من بحيرة القرعون
lebanon 24
31/05/2021 15:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تُعمم جدول الجلسات امام محكمة الاستئناف الجزائية بزحلة
lebanon 24
31/05/2021 15:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتابع أشغال التنظيف لضفاف القرعون
lebanon 24
31/05/2021 15:47:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

منظمة اليونيسيف

بحيرة القرعون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:38 | 2021-05-31
08:17 | 2021-05-31
07:56 | 2021-05-31
07:41 | 2021-05-31
07:30 | 2021-05-31
07:15 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website