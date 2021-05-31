فقيه نفى اصداره أي قرار بمنع الدراجات النارية من تعبئة البنزين في النبطية

نفى محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه في بيان، "اصداره أي قرار بمنع الدراجات النارية من تعبئة البنزين في محافظة النبطية على الرغم من حرصه على توزيع المحروقات بشكل يومي وعادل لكل المواطنين"، مشيرا الى ان "أي قرار يصدر عنه يكون بشكل تعميم على البلديات في المحافظة".