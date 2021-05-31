لبنان

سياسي يلعب "ع الحبلَيْن"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-05-2021 | 04:15
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تقول أوساط متابعة إنّ سياسياً بارزاً يعلب "ع الحبلَيْن" مع دولتَيْن عربيتَيْن، ولا سيما بعد الاتصالات المتزامنة الأخيرة التي أجراها مع مسؤولين في الدولتَيْن وتسويق هذه الاتصالات إعلامياً بسياق واحد.
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