سياسي يلعب "ع الحبلَيْن"!

تقول أوساط متابعة إنّ سياسياً بارزاً يعلب "ع الحبلَيْن" مع دولتَيْن عربيتَيْن، ولا سيما بعد الاتصالات المتزامنة الأخيرة التي أجراها مع مسؤولين في الدولتَيْن وتسويق هذه الاتصالات إعلامياً بسياق واحد.