اعتصام لاهالي الطلاب في الخارج امام مصرف في الهرمل لتنفيذ القرار 193

نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاما أمام البنك اللبناني للتجارة (blc) فرع الهرمل، "إحتجاجا على سياسة المراوغة والإلتفاف على تطبيق قانون الدولار الطالبي رقم 193.وألقيت كلمات أكدت "أن عدم تنفيذ هذا القرار يترتب عليه ضياع لمستقبل طلابنا في الخارج حيث أنهم مهددون بالفصل من جامعاتهم ما لم يؤمنوا الأقساط"، كما أكدوا "أحقية الطلاب في الخارج بتحويل 10 آلاف دولار لكل طالب على سعر الصرف 1515 ليرة لبنانية للدولار كما أقره القانون 193.وإستغرب الأهالي "لغة الأرقام الوهمية التي كشف عنها رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وادعوا بأنها حولت للطلاب وتراوحت بين 244 مليون دولار و240 و 230 مليون"، مطالبين القضاء المالي ب"وضع يده على هذا الملف الذي تفوح منه رائحة الفساد".وأخيرا قرر المعتصمون الإستمرار في إعتصامهم المفتوح بإنتظار موعد مع إدارة المصرف مع ممثلين عن أهالي الطلاب لإيجاد صيغة حل موضوعية بين الطرفين.