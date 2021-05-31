لبنان

إشكال وشهر مسدّس في محطّة وقود بالبداوي

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:26
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وقع إشكال بين موظف في محطة وقود بمنطقة البداوي وأحد المواطنين ليتطور لاحقاً إلى شهر مسدس حربي، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24". 

وعملت لاحقاً قوة من الجيش والمخابرات على تطويق الإشكال والذي عرف أنّ سببه عدم تمكن المواطن من تعبئة الوقود.
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لبنان

مسدس

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