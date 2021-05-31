لطلاب الترمينال الراغبين بدراسة إدارة الأعمال.. بيان هام وشروط عليكم معرفتها

صدر عن عميد كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال، سليم المقدسي البيان التالي:

استناداً الى قرار مجلس الوحدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/5/2021،يعلن عميد كلية العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية البروفسور سليم المقدسي الآتي:- اجراء مباراة الدخول الى الكلية للسنة الأولى إجازة (اختصاص العلوم الاقتصادية، واختصاص ادارة الأعمال، فرنسي/انكليزي) للعام الجامعي 2021-2022، خلال يوم في موعد يتم الإعلان عنه لاحقاً.- تُقدّم طلبات الاشتراك لهذه المباراة، الكترونياً، ابتداءً من يوم الاثنين في 14/6/2021 ولغاية يوم الاثنين في 19/7/2021 ضمناً.- تشمل المباراة:· مسابقة في الرياضيات (يختار الطالب احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية)· مسابقة في الاقتصاد (يختار الطالب احدى اللغات العربية او الفرنسية او الانكليزية)· مسابقة في اللغة الاجنبية (يختار الطالب احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية)آلية تقديم الطلبات:- تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني (gestion1.ul.edu.lb/entrance)يتم تحميل ملف واحد (PDF) مع الطلب. يتضمن هذا الملف نسخة عن المستندات المطلوبة الآتية:اخراج قيد افرادي لا تتعدى مدته الستة أشهر أو صورة مصدّقة عنه من مأمور النفوس، أو جواز السفر أو الاقامة للأجانب.افادة الصف الثالث ثانوي مصدّقة وفق الأصول من المنطقة التربوية المعنية أو وزارة التربية أو صورة مصدقة عن الثانوية العامة (البكالوريا القسم الثاني) أو ما يعادلها.- بعد يوميّ عمل فعليّين من تاريخ تقديم الطلب على الصفحة الالكترونية، يستكمل الطالب تسجيله عبر:الحضور الى الفرع الذي اختاره المرشح بين فروع الكلية الستة (الحدث – الاشرفية – طرابلس – عاليه – النبطية – راشيا)، ويُحضِر معه المستندات التالية:صورتان شمسيتان مصدّقتان من المختار ومطابقتان للصورة الشمسية الموجودة على اخراج القيد الافرادي.طابع مالي بقيمة /١٠٠٠/ل.ل.يستلم المرشح ايصال تسديد الرسوم، الصادر عن قسم شؤون الطلاب في الفرعيسدد الطالب رسم الاشتراك /٣٥٠٠٠/ ل.ل. خمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية في مراكز LibanPost بعد تسليمهم إيصال تسديد الرسوم.متفرقات:- ضرورة التشدد والحرص على تطبيق الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والموظفين كأولوية مطلقة عند الحضور الى الكلية ويوم الامتحانات.- تُسلَّم بطاقات الإمتحان للطالب قبل موعد الإمتحان بثلاثة أيام في الفرع الذي تسجّل فيه الطالب.- عند دخول الامتحان، على الطالب ابراز اخراج القيد الافرادي الأصلي، أو صورة مصدقة عنه من مأمور النفوس، أو جواز السفر أو الاقامة للطلاب الأجانب، بالإضافة الى بطاقة الامتحان الصادرة عن الكلية.- سيتم الإعلان لاحقاً على صفحة الجامعة اللبنانية (www.ul.edu.lb) عن تاريخ الإمتحان والمواضيع المطلوبة ومراكز الامتحانات.- بعد إعلان نتائج الإمتحان، يُطلَب من الطلاب الناجحين الذين يودّون التسجيل في السنة الأولى إحضار المستندات الأصلية عن الملف المحمّل الكترونياً مع الطلب والّا يعتبر النجاح لاغٍ.- يسمح لطلاب الشهادات الفننية والتقنية ضمن الاختصاصات: برمجة الحاسبات الالكترونية – العلوم التجارية – امانة السر – المحاسبة والمعلوماتية – البيع والعلاقات التجارية – امانة السر الادارية – الفنون الفندقية – المعلوماتية الادارية – تكنولوجيا المعلومات – المعلوماتية الادارية – المراجعة والخبرة في الادارة، بالتقدم الى مباراة الدخول".