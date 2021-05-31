لبنان

تصنيع لقاح "سبوتنيك" في لبنان؟

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:29
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عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله  أسباب استمرار ازمة الترابة وايجاد الحلول لها، وموضوع الصادرات الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وملف تصنيع لقاح "سبوتنيك" الروسي في مصنع "اروان" في لبنان.

وقال وزير الصناعة بعد اللقاء: "خلال الأسبوع الثاني من الشهر القادم سيتم توقيع عقد تصنيع لقاح "سبوتنيك" في لبنان، وطلبنا من فخامة رئيس الجمهورية متابعة دعمنا". 
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