لبنان

من الاشخاص الخطرين... "الشبح" نفّذ أكثر من 50 عمليّة نشل وسرقة! (صورة)

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:59
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السلب والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تكاثرت هذه الظاهرة التي يقوم بها مجهول -يرتدي كمّامة-على متن دراجة آلية ضمن مناطق محافظة جبل لبنان.

على الفور، كلفت هذه الشعبة قطعاتها المختصة لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنّه يُدعى:

(ع. ح. مواليد عام ۱۹۷۳، لبناني) ملقب بالشبح، ومطلوب للقضاء بجرائم سرقة ونشل، ويعتبر من الاشخاص الخطرين.
     بتاريخ 24-5-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذّت مجموعة من القوّة الخاصة في شّعبة المعلومات كمينا محكما في الضاحية نتج عنه توقيف الأخير، وضبط الدراجة الآلية المُستخدمة في عمليّاته.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /50/ عمليّة نشل وسرقة في مناطق: عين الرمانة، فرن الشباك والتحويطة، الصياد، المكلس، حرش ثابت، الدكوانة، تقاطع غاليري خباز، الضبية، الجديدة، نهر الموت، الزلقا، جل الديب وانطلياس، كما صرّح أنه كان يبيع قسم كبير من المسروقات داخل مخيم شاتيلا.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع الدراجة المضبوطة المرجع المختص.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، وتعرفوا عليه الاتصال بفرع معلومات جبل لبنان على الرقم 513732-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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