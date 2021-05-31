الحرارة الى الإنخفاض مجدداً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية اعلامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ في المناطق الجبلية والداخلية، وتنخفض بشكل محدود في المناطق الساحلية مع رياح ناشطة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس ربيعي دافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و27 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وارتفاع محدود في المناطق الساحلية حيث تنشط الرياح وتشتد احيانا لتصل الى 50 كلم/س، كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ في المناطق الجبلية والداخلية وتنخفض بشكل محدود في المناطق الساحلية مع رياح ناشطة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية ورياح ناشطة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية ورياح ناشطة، مع استمرار ظهورالضباب على المرتفعات.- درجات الحرارة على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.- الرياح السطحية: شمالية شرقية صباحا تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و35 كلم/س، تشتد احيانا لتصل الى 50 كلم/س.- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب تشكل الضباب على المرتفعات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 5,28- ساعة غروب الشمس: 19,43