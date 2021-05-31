بدء التحقيق مع رامي عليق.. وتجمع لمحامين امام مكتب القاضي أسعد بيرم

تجمع عدد من المحامين داخل قصر العدل في بيروت أمام مكتب قاضي التحقيق أسعد بيرم الذي قرر استجواب المحامي رامي عليق اليوم بعدما ادعت عليه النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بجرائم القدح والذم بالسلطة القضائية وتهديد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.