الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 31 / 5 / 2021 ما بين الساعة 11.30 والساعة 13.30، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدتي زوطر الغربية واللبونة - الجنوب".واعلنت في بيان ثان، ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 4/6/2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم إجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس وجرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان ثالث، اشارت الى انه "لغاية 4/6/2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 19.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".ولفتت الى في بيان آخر الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 18 /6 /2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق: رأس مسقا، سقي أبو علي، حامات، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، المنشآت - الشمال، كفرفالوس، والشواكير - الجنوب، وفي حقل رماية قاعدة رياق الجوية، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".وفي بيان خامس، اعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 31 /5 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، تنورين، سهل الرهوة، الأرز، ضهر القضيب، وطى الجوز، باكيش، عيون السيمان، وداخل أوتيل Ever home في جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة".وختاما اشارت الى انه "بتاريخ 31 /5 /2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".