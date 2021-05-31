التهريب إلى سوريا مستمر... ضبط بنزين وقوارير غاز ورؤوس ماشية وطحين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 27 ولغاية 30 / 5 / 2021 سبعة مواطنين وأربعة سوريين وفلسطيني، وضبطت 7 آليات محملة بمواد معدة للتهريب إلى الأراضي السورية تتضمن: كمية من البنزين وقوارير الغاز وعدد من رؤوس الماشية، بالإضافة إلى 10 أطنان من الطحين.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.