لبنان

استقالات من المجلس النيابي خلال الـ48 ساعة المقبلة؟

جو لحود-Joe Lahoud

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Lebanon 24
31-05-2021 | 12:44
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بعد كلامه الاخير عن وضع استقالته من مجلس النواب بتصرف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال النائب في تكتل" الجمهورية القوية" سيزار المعلوف لـ "لبنان 24"، ان " قرار الاستقالة من المجلس النيابيي بالنسبة لتكتل الجمهورية القوية، تم اتخاذه منذ بداية ثورة 17 تشرين، وعدم الاقدام على هذه الخطوة يعود الى دراسة الجدوى من فعاليتها، اذ تبيّن لنا ان الاستقالة في حينها لن توصل الى انتخابات نيابية مبكرة".

وأضاف المعلوف: "نرى اليوم ان المجلس النيابي فاقد لشرعيته وفقا للمادة "ي" من الدستور، التي تتحدث عن الميثاقية، وفقدان الشرعية اتى بعد الاستقالات التي شهدها المجلس وبعد حالات الوفاة ايضا"، والحال في هذه المرحلة اننا بحاجة الى اعادة تشكيل السلطة حتى نتمكن من الخروج من الازمة التي تشد حبالها على اعناق اللبنانيين. وللخروج من الازمة لا بد من اللجوء الى الانتخابات المبكرة، وهذا ما يخافه "التيار الوطني الحر"، اذ ان مختلف الاحصاءات الاخيرة تشير الى تراجع شعبيته في الساحة المسيحية".

ويختم النائب المعلوف " بحال لم تنجح المبادرة الاخيرة لتأليف الحكومة، فانني ارى اننا مقبلون على استقالات جماعية من المجلس النيابي خلال ال 48 ساعة المقبلة"
 
المصدر: لبنان 24

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جو لحود-Joe Lahoud

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