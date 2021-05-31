رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)

قبيل دخوله الى جلسة الاستجواب، قال المحامي رامي عليق " ما زلنا في بداية االمعركة، وانا مستمر في اضرابي عن تناول الطعام لليوم الرابع على التوالي، في حين انني توقفت عن تناول المياه ابتداء من الامس وذلك اعتراضا على الانتهاكات الكثيرة بحق الدستور وشرعة حقوق الانسان"واكد عليق " انا سجين رأي، منعت من الاختلاء بموكلتي على انفراد ولو لدقائق، كما تعرضت للضرب والشتيمة، لكنني سأعود الى الحرية وحينها سنعلق المشانق لكل الفاسدين ولن اعتذر من القضاء الفاسد ولن اتراجع عن اقوالي".