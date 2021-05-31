قرار لوزيرة العمل بشأل العاملات الأجنبيات.. ماذا في التفاصيل؟

أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين قراراً يتعلّق بتسوية أوضاع العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل، ضمن مهلة ستة أشهر بدءاً من اليوم. على أن يُعمل بهذا القرار ويُطبّق حصراً على الداخلين إلى الأراضي اللبنانية بصورة شرعية قبل صدوره.