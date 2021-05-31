"تكتل الجمهورية القوية": لضرورة اجراء الانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن

صدر عن المكتب الإعلامي لتكتل "الجمهورية القوية":

في إطار الجولات على المرجعيات الروحية، زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" وحزب "القوات اللبنانية"، موفدا من رئيس الحزب سمير جعجع، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي في مقر البطريركية في الربوة.

وبعد اللقاء، أشار عقيص الى ان هذه الزيارة أتت استكمالاً لسلسلة من الزيارات التي يقوم بها تكتل "الجمهورية القوية" الى المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية في لبنان لشرح مواقف "القوات اللبنانية" من جملة الهموم الوطنية التي يعيشها الشعب اللبناني برمّته ولعرض رؤيتها للخروج منها، كما وللاستماع الى وجهة نظر صاحب الغبطة من الأوضاع المأساوية نفسها، والتزوّد بحكمته في مقاربتها ومعالجتها.

وأكّد الوفد، وفق عقيص، لغبطته على أهمية الحياد الناشط والملتزم الذي أقرّ مبدأه مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في دورته الاستثنائية التي عقدت في بكركي بتاريخ 21 نيسان المنصرم، وعلى تأييد "القوات" المطلق لكل الثوابت الوطنية التي أعلنها المجلس المذكور بحضور البطريرك العبسي ومشاركته الفاعلة كما سائر البطاركة، لا سيما بالنسبة الى الحياد والى وجوب تنفيذ سائر القرارات الدولية المتعلقة بلبنان.

عقيص لفت الى ان الوفد شرح لصاحب الغبطة موقف القوات اللبنانية الثابت من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن، وذلك كمدخلٍ للتغيير الشامل انطلاقاً من التغيير المرتجى من الانتخابات على مستوى الأكثرية الحاكمة التي تتحمّل وحدها مسؤولية ما آلت اليها الأوضاع في لبنان، تحديداً في السنوات الماضية الحافلة بالقرارات الخاطئة وأحياناً القاتلة.

وفي هذا الإطار، اوضح عقيص ان الوفد شدد لغبطته على أهمية المحافظة على الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان، والمحاولات الحثيثة التي تقوم بها القوات اللبنانية، قيادةً وتكتّلاً، لمنع السلطة من المساس بهذا الاحتياطي، مضيفا: "يشكل الاحتياطي مالاً خاصّاً يملكه جمهور المودعين اللبنانيين والذي لم تتوانَ هذه السلطة يوماً عن العبث به تمويلاً لفسادها او لتهريب المواد الأساسية المدعومة الى سوريا عبر الحدود المفلّتة من أي رقابة، من هنا كانت دعوتنا اللبنانيين بعدم التردد في المحافظة على حقوقهم بالطرق القانونية ضماناً لودائعهم."