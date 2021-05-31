مي خريش زارت سفير رومانيا في لبنان

زارت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش، يرافقها مسؤول العلاقات الدبلوماسية رامي مجذوب، سفير رومانيا في لبنان Radu-Catalin Mardare وسلّماه الورقة السياسية للتيار التي صدرت في مؤتمر 14 آذار الاخير، وبحث المجتمعون في الأوضاع الراهنة والشؤون المشتركة.