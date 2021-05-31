وزارة الصحة: 28 حالة ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 27 و28 و29 أيار، وأظهرت النتائج وجود ثمان وعشرين (28) حالة إيجابية.وجاءت نتائج 27/5/2021 كالتالي:رحلة الدوحة : الشركة القطرية (جميعها سلبية)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA (حالة إيجابية واحدة)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية (حالة إيجابية واحدة)رحلة أكرا : شركة MEA (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ (جميعها سلبية)(فجراً)رحلة عمان : شركة MEA (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : الشركة العراقية (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA (حالة إيجابية واحدة)رحلة جدة : شركة SV (حالة إيجابية واحدة)رحلة أورلي : شركة TO (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة يرفان : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة البصرة : شركة MEA (حالة إيجابية واحدة)رحلة لارنكا : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY (جميعها سلبية)رحلة أضنا : شركة AJ (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية (جميعها سلبية)رحلة أربيل : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ (جميعها سلبية)رحلة لندن : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة النجف : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي : شركة MEA (حالة إيجابية واحدة)رحلة دمشق : شركة RB (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus (جميعها سلبية)رحلة الدمام : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة السليمانية : الشركة العراقية (جميعها سلبية)رحلة كييف : شركة BAY (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 28/5/2021 كالتالي:رحلة الدوحة : الشركة القطرية (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية (جميعها سلبية)رحلة حلب : شركة RB (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة M (جميعها سلبية)رحلة بوخارست : شركة RO (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : الشركة العراقية (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة EW (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة جينيف : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة أضنا : شركة AJ (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة SR (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة SR (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة CY (جميعها سلبية)رحلة مدريد : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة Air France (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 29/5/2021 كالتالي:رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة 6Q (حالة إيجابية واحدة)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية (جميعها سلبية)رحلة البصرة : الشركة العراقية (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة SV (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA (حالتان إيجابيتان)رحلة بغداد : شركة UBD (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA (حالتان إيجابيتان)رحلة أورلي : شركة TO (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH (جميعها سلبية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية (جميعها سلبية)رحلة بروكسل : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة النجف : شركة UBD (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة أربيل : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان : شركة RJ (جميعها سلبية)رحلة لندن : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : شركة FZ (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة Air France (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية (جميعها سلبية)