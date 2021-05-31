الجبش: انطلاق مرحلة التنفيذ في تمرين LEBANON WIDE في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

انطلقت المرحلة الثالثة والنهائية لتنفيذ تمرين “LEBANON WIDE” الذي يحاكي مواجهة أزمة على الصعيد الوطني باستخدام المشبه التكتي “Soult” في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، وتشارك فيه وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني ومنظمتي UNRWA وUNHCR إلى جانب عدد من الخبراء والضباط الفرنسيين.ويهدف التمرين إلى تقييم قدرات الوحدات العملانية لتنسيق المهمات مع القوى الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والدولي خلال الأزمات.