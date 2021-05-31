جريصاتي يعلّق على ما نُقل عنه في قضية رامي عليق

أفاد الوزير السابق سليم جريصاتي في معرض رده على سؤال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الخبر الوارد على أحد المواقع الإخبارية في ما خص موقفه من المحامي رامي عليق تحت عنوان "جريصاتي بدو يربي عليق" هو عار تماما من الصحة.