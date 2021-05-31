لبنان

جريصاتي يعلّق على ما نُقل عنه في قضية رامي عليق

Lebanon 24
31-05-2021 | 14:15
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أفاد الوزير السابق سليم جريصاتي في معرض رده على سؤال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الخبر الوارد على أحد المواقع الإخبارية في ما خص موقفه من المحامي رامي عليق تحت عنوان "جريصاتي بدو يربي عليق" هو عار تماما من الصحة.
 
 
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سليم جريصاتي

رامي عليق

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