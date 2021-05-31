لبنان

الحريري في عين التينة.. والفرصة الأخيرة أمام الحكومة؟

Lebanon 24
31-05-2021 | 07:41
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وصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، الى عين التينة، للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ووسط أجواء من الضبابية، والحديث عن الفرصة الاخيرة لتشكيل الحكومة بعد 8 اشهر من تكليف الحريري، والخلافات بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، لا أجواء ايجابية في الافق لغاية الساعة، خصوصاً مع تداول معلومات أنّ الحريري لن يقدم مسودة حكومية إلى بري اليوم بل حضر لمناقشة الأفكار معه وسبل حلحلة العقد الحكومية. 
 
وبالتالي فإنّ هذا اللقاء يُعد مفصلياً بين بري والحريري، وسط معلومات عن تشكيلة جديدة من 24 وزيراً. فهل ينجح بري في تذليل العقبات، بين معلومات تشير الى أنّ الاخير سيقدم مجموعة طروحات للحريري قد تؤدي الى حل معين، وبين معلومات تتسم بالسلبية تفيد بأنّ إقتراح أن يسمي عون اسما اضافيا للحكومة سيكون مرفوضاً لان ذلك يعني أنه سيصبح لديه أكثر من 8 وزراء.
 
وأمام كل هذا المشهد، إنتهى اللقاء الذي جمع بري والحريري بمغاردة الاخير عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح بعد لقاء تخلّله غداء. وبحسب  مصادر عين التينة فقد وصفت الأجواء بالإيجابية وقالت إن الرئيسين ناقشا مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها.
 
 
 
 
 
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