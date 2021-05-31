الطبش تدعو المواطنين للتسجيل عبر برنامج الأسر الأكثر فقرا

أدعو أهلي في بيروت وكل لبنان، ممن تعذر عليهم التسجيل عبر منصة وزارة الشؤون الاجتماعية أو الذين لم يتقدموا سابقا بطلبات تسجيل في "برنامج الأسر الأكثر فقرًا"، الى تقديم طلباتهم في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة، بدءاً من الثلاثاء 1 حزيران حتّى الأربعاء 30 منه. pic.twitter.com/aFrw9XiRwx — Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) May 31, 2021

غردت النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "‏أدعو أهلي في بيروت وكل لبنان، ممن تعذر عليهم التسجيل عبر منصة وزارة الشؤون الاجتماعية أو الذين لم يتقدموا سابقا بطلبات تسجيل في "برنامج الأسر الأكثر فقرا"، الى تقديم طلباتهم في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة، بدءا من الثلاثاء 1 حزيران حتى الأربعاء 30 منه".