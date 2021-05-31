لبنان

الطبش تدعو المواطنين للتسجيل عبر برنامج الأسر الأكثر فقرا

Lebanon 24
31-05-2021 | 08:38
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غردت النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "‏أدعو أهلي في بيروت وكل لبنان، ممن تعذر عليهم التسجيل عبر منصة وزارة الشؤون الاجتماعية أو الذين لم يتقدموا سابقا بطلبات تسجيل في "برنامج الأسر الأكثر فقرا"، الى تقديم طلباتهم في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة، بدءا من الثلاثاء 1 حزيران حتى الأربعاء 30 منه".
 
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