لبنان

اليكم جدول الدعاوى المقامة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بوجه المؤسسات الصناعية الملوثة للنهر

Lebanon 24
31-05-2021 | 08:21
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تعمم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جدول الجلسات التي ستعقد أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك الرئيسة لميس الحاج دياب نهار الثلاثاء في 01/06/2021 في الدعاوى المقامة من المصلحة بوجه المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني.
 
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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

لميس الحاج

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