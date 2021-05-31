اليكم جدول الدعاوى المقامة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بوجه المؤسسات الصناعية الملوثة للنهر

تعمم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جدول الجلسات التي ستعقد أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك الرئيسة لميس الحاج دياب نهار الثلاثاء في 01/06/2021 في الدعاوى المقامة من المصلحة بوجه المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني.