لبنان

بلدية حارة صيدا: بدء إعطاء اللقاح للاجانب والعرب المقيمين في البلدة

Lebanon 24
31-05-2021 | 09:05
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أعلنت بلدية حارة صيدا عن بدء إعطاء اللقاح للأجانب والعرب المقيمين في البلدة. ودعت الراغبين بتلقي اللقاح التوجه الى البلدية ضمن الدوام الرسمي لتعبئة الاستمارة المخصصة لذلك.
 
 

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حارة صيدا

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