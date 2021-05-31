بلدية حارة صيدا: بدء إعطاء اللقاح للاجانب والعرب المقيمين في البلدة

أعلنت بلدية حارة صيدا عن بدء إعطاء اللقاح للأجانب والعرب المقيمين في البلدة. ودعت الراغبين بتلقي اللقاح التوجه الى البلدية ضمن الدوام الرسمي لتعبئة الاستمارة المخصصة لذلك.