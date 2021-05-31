لبنان

قطاعات جديدة تعود للعمل بشكل طبيعي

Lebanon 24
31-05-2021 | 15:55
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صدر عن غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث، لائحة تبيّن تعديل الاجراءات ضمن القطاع العام المشمول باعادة الفتح ودوام العمل، التفاصيل في الصورة المرفقة.
 
 
 
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