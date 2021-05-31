هل تعلمون عنها شيئا؟

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Lebanon 24
31-05-2021 | 09:09
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة للطفله مايا مصطفى الصالح التي فقدت في منطقه سوق العطارين حاره المهاتره، وافادت المعلومات انه تم العثور عليها وعادت الى عائلتها.
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مايا

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