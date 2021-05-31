لبنان

بري التقى ديل كول والشوابكة

Lebanon 24
31-05-2021 | 09:35
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الظهر في عين التينة، قائد قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول.

كما التقى رئيس المجلس الامين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.
 
 
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نبيه بري

ستيفانو ديل كول

فايز الشوابكة

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