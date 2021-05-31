لبنان

الوضع الصحي يتأرجح بين مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية.. هذا ما كشفه البزري

Lebanon 24
31-05-2021 | 17:02
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إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن "الوضع الصحي في لبنان يتأرجح بين مؤشرات متناقضة، ففي الإطار الإيجابي يأتي التراجع الواضح والمستمر في أعداد الإصابات بالكوفيد-19، وفي إنخفاض الوفيات، ونسبة الفحوصات الإيجابية، وفي إرتفاع أعداد متلقّي اللقاح، ووصول كميات إضافية أخرى من اللقاحات لطمأنة المواطن من أن الحد من إنتشار هذا الوباء ممكن ضمن الامكانيات المتاحة".

أضاف:"أما في الإطار السلبي فإن النقص الواضح في الأدوية والمواد المستخدمة للتشخيص والعلاج، وفي التجهيزات الطبية، إضافة إلى هجرة العديد من الأطباء والطواقم التمريضية والتقنية تنذر بخطر شديد على الأمن الصحي للمواطنين".

أضاف البزري: المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الرؤية الواضحة وغياب الإمكانات في ظل حالة الإفلاس الإقتصادي والسياسي الذي تعاني منه البلاد، وفي غياب المسؤولية في ظل حكومة تصرف الأعمال نظريا وتتفرج عمليا على الإنهيار الكبير".
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