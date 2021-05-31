الاغلى في المنطقة.. هذه نسبة ارتفاع المواد الغذائية في لبنان

أشار التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 شباط 2020 إلى 10 مايو 2021.واحتسب البنك الدولي التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خمس فئات رئيسية من المواد الغذائية هي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضار.وأورد أن سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة في لبنان ارتفع بنسبة 121,4في المئة بين 14 شباط 2020 و10 أيار 2021، وهي الزيادة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ووفق التقرير، فقد كان لبنان إلى جانب جيبوتي، الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ60 في المئة في سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة.كما ارتفع سعر الأرز في لبنان بنسبة 119 في المئة خلال الفترة نفسها، مما يشكل الزيادة الأعلى إقليمياً. وارتفع سعر البيض بنسبة 117,8 في المئة في الفترة المشمولة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى إقليمياً.وكان لبنان إلى جانب جيبوتي وإيران وسوريا واليمن، الدول الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق 20 في المئة في سعر البيض.كما زاد سعر الموز والطماطم في لبنان بنسبة 106,8 في المئة و97,6 في المئة على التوالي، وهي نسبة الارتفاع الأعلى في المنطقة.فيما ارتفع سعر البصل والبطاطا في البلاد بنسبة 87 في المئة و84,7 في المئة، على التوالي، وهي الأعلى في سعر هذه المنتجات الغذائية إقليمياً.وارتفع سعر الدجاج الطازج أو المجمد بنسبة 81 في المئة، وهي الأعلى إقليميا في سعر هذا المنتج بعد جيبوتي.وزاد سعر الحليب السائل في لبنان بنسبة 69,6 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 14 شباط 2020 و10 أيار 2021، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كذلك ارتفع سعر التفاح والبرتقال بنسبة 69 في المئة و67,1 في المئة على التوالي، وهي الأعلى في أسعار الفواكه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما ارتفع سعر الأجبان بنسبة 28,4 في المئة في الفترة المشمولة، وهي الأعلى إقليميا. في حين زاد سعر الخبز والمنتجات الأخرى التي تباع في الأفران بنسبة 14 في المئة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى في سعر الخبز في المنطقة.لبنان يتحمل عبء المقيمين على أرضهوعلق الخبير في الشؤون الاقتصادية والقانونية في لبنان، الدكتور مروان إسكندر، لموقع "سكاي نيوز عربية" على التقرير بالقول: "السبب في ذلك يعود إلى نسبة الطلب على المأكولات التي تفوق طلب اللبنانيين، وهناك ما يقرب من مليوني ونصف مليون شخص من غير اللبنانيين يعيشون على الأراضي اللبنانية بحاجة إلى الطعام".وتابع إسكندر: "تأتينا المساعدات من بعض الدول العربية مشكورة إنما لا تكفي للحاجات اليومية في بلد تضيق فيه مجالات العمل وسط مجابهة غلاء فاحش في الأسعار يمارسه التجار وأصحاب محال السوبرماركت".وأضاف: "تم استهلاك الاحتياطي المالي في دعم الكهرباء ونحن دفعنا 40 مليار و900 مليون دولار لمدة عشر سنوات من دون حساب الفوائد إذا أضفنا عليها حساب الفوائد تصبح 65 في المئة من الدين العام يعود للكهرباء دون إنشاء محطة توليد واحدة".وذّكر أنه "في زمن الرئيس رفيق الحريري تم إنشاء محطات ولدت 1800 ميغاوات من الطاقة وكانت كافية حينها وللأسف بعد غيابه توقف كل شيء".وأوضح: "لبنان كان يعيش بدون دعم، فالدعم هو الصفة للاقتصاديات المتعثرة في دول مثل سوريا وإيران ويريدون لنا أن نسير على الدرب نفسه علما أن العجز في ميزان المدفوعات سببه التهريب إلى سوريا وليس بمقدورنا العيش مع مليوني شخص غير لبناني إلى جانب هذا العجز مع استمرار تهريب المواد الأساسية التي تكلف الخزينة مليارات الدولارات إلى سوريا".