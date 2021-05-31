لبنان

في عكار... دوريات لمنع احتكار البنزين والمازوت (صور)

Lebanon 24
31-05-2021 | 09:59
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نفذ عناصر من مصلحة حماية المستهلك دوريات على محطات بيع المحروقات في عكار للتأكد من عدم إحتكار مادتي البنزين والمازوت.
 
 
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