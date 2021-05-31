قرار قضائي بإقفال مكب النفايات في أطراف بلدة كفرتبنيت النبطية

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، بناء على الاستدعاء المقدم من المحامي شربل ابو حمد، قرارا قضى بإقفال مكب النفايات في اطراف بلدة كفرتبنيت الشرقية وختمه بالشمع الاحمر تمهيدا لعدم رمي النفايات فيه، ومنع بلدية كفرتبنيت من رمي النفايات في المكب المذكور تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبإلزام البلدية وقف حرق النفايات في المكب الكائن في نطاقها وبإطفاء النيران المشتعلة فيه فورا تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة عن كل يوم تأخير.وكان عدد من شبان بلدتي القليعة ومرجعيون اعتصموا منذ ايام، احتجاجا على استمرار تصاعد النيران من مكب النفايات التابع لبلدية كفرتبنيت، مطالبين بالتدخل الفوري للجهات الحكومية المعنية وبخاصة البلديات، من أجل إهماد النيران المندلعة فيه، ونظرا لآثاره السيئة على صحة الاطفال والمسنين، بعد أن تسببت الروائح الكريهة المنبعثة من المكب بحالات اختناق لدى بعض المرضى وبخاصة مرضى الربو.