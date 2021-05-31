الهيئة الصحية الاسلامية: 564 خدمة ومهمة خلال 48 ساعة

أعلنت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في "الهيئة الصحية الاسلامية" ببيان، أن "مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، نفذت 564 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 48 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:- 12 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.- تجهيز حالتي (2) وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.- 22 خدمة نقل لحالات وفاة أخرى.- 288 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.- 87 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.- 6 خدمات تعقيم.- تنظيم ومواكبة 51 نشاطا توعويا وصحيا.- إعارة 74 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.- إطفاء 22 حريقا.بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارىء في كل مركز".وذكر المديرية أنها "نفذت في حملتها لمكافحة جائحة كورونا منذ بدايتها حتى الآن، 13776 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2303 متوفين بالفيروس من أصل 7723 في لبنان. كما شملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2939 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 6743 مهمة توعوية وإرشادية و 55614 مهمة تدخل إسعافي منزلي".