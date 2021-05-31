معالجة تسرب مادة المازوت من مولد كهرباء في الاشرفية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن فوج اطفاء بيروت تمكن وبالسرعة اللازمة من معالجة تسرب مادة المازوت من مولد كهرباء عائد لمؤسسة la mie doré في محلة الأشرفية السيوفي مبنى سيوفكو الطابق السفلي الاول، وحال التدخل السريع لرجال فوج الاطفاء دون وقوع كارثة لا تحمد عقباها، وتم معالجة التسرب الحاصل وفرش الرمال على كامل البقعة التي حصل فيها التسرب.كما يطلب من المواطنين الكرام، الالتزام بتعميم محافظ بيروت القاضي مروان عبود لجهة تطبيق شروط السلامة العامة وإجراء الصيانة الدورية وعدم الإهمال منعا لاي خطر يهدد سلامة المواطنين.ويذكر فوج اطفاء بيروت سكان العاصمة بضرورة الاتصال على الرقم 175 للتبليغ عن اي حادث او خطر محتمل في مدينة بيروت".