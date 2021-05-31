حاول سرقة دراجة نارية... وهذا ما حصل

اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالجرم المشهود المدعو "م.ق" في محلة شارع عزمي - طرابلس اثناء محاولته سرقة دراجة نارية وافادت المعلومات ان الموقوف كان بحوزته عدة مفاتيح يستخدمها بسرقة الدراجات.احيل على اثرها الموقوف الى الفصيلة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.