وكيلة عليّق إستنكرت قرار القاضي بيرم بمنعه ممارسة المهنة

أفادت المحامية سينتيا حموي، بوكالتها عز المحامي رامي عليّق أنه " تمت اليوم إحالة الملف عند قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، بحضور ممثل عن نقابة المحامين، والمحامي هيثم عزّو بصفتنا وكيليه.

وأشارت في بيان أنه قبل بدء الجلسة اعترضنا على عدم قانونية الإستجواب، خصوصاً ممثل نقابة المحامين الذي اعتبر أنه لا يجب المباشرة أبداً بالاستجواب نظراً لعدم تبلغ النقابة بإشارة التوقيف التي صدرت بحق المحامي علّيق وفق الأصول، وكذلك تمّت إحالة الملف من قبل النيابة العامة الإستئنافية إلى قاضي التحقيق قبل إحالته إلى النقابة لإعطاء الرأي، الأمر الذي تفرضه المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والأمر الذي يتعلق بالإنتظام العام وهو من الأصول المتبعة من سنين، وقرر القاضي بيرم المضي بالإستجواب فانسحب ممثل النقابة لعدم موافقته ولعدم قانونية هذا الإجراء".وأضافت "أن المحامي علّيق وافق على استكمال الجلسة وكرّر إفادته عن المدعي العام التمييزي، وبعد انتهاء الأسئلة انتظرنا قرار قاضي التحقيق، وصرحت بأن ما قام به المحامي علّيق يقع تحت إطار حرية الرأي والتعبير ولا نيّة جرمية لديه، لا بالقدح والذم ولا بالتهديد، إنما فعله يندرج ضمن حثّ القضاء على القيام بواجباته خاصة بعد أن تقدمنا في تحالف متحدون بعدد من الملفات بحق قضاة وحُفظت، من دون اتخاذ أي إجراء، ولم يعد أمام الدكتور علّيق إلا هذه الطريقة لإيصال صوته، وطالبتُ في ختام الجلسة بتركه نظراً لانتفاء النية الجرمية وإلا الإستعاضة عنه بكفالة مالية".وتابعت "وافق القاضي على الطلب واستعاض عن توقيفه لقاء كفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية إلا أنه تفاجأنا، وللأسف، بما ورد في الجزء الثاني من القرار لجهة منعه من ممارسة مهنة المحاماة ودخول قصر العدل لمدة شهرين، وهذا أمر مستنكر خصوصاً أن هذه الصلاحية هي من صلاحية نقيب المحامين والمجلس التأديبي لنقابة المحامين، ومع احترامي للرئيس بيرم إلا أننا سنطلب الرجوع عن الشق الثاني من القرار"، مضيفة أن "النيابة العامة الإستئنافية نظرت بقرار قاضي التحقيق أسعد بيرم وصادقت على ترك المحامي علّيق".