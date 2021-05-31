ارسلان عرض والسفيرة الفرنسية المستجدات في لبنان والمنطقة

التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان بدارته في خلدة، السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو يرافقها وفد من السفارة، في حضور عضو المجلس السياسي في الحزب محمد المهتار ومدير مكتب أرسلان أكرم المشرفية، وكان عرض لآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.