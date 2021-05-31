لبنان

أمير قطر يراسل دياب... هذا ما دعا اليه

Lebanon 24
31-05-2021 | 18:25
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أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق".
ودعا، في رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، "الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع المساعي الدولية والإسراع بتشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات التي كان جرى استعراضها خلال زيارة الرئيس دياب إلى دولة قطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان".
كما تلقى الرئيس دياب رسالة تهنئة بعيد الفطر من رئيس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
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