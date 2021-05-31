اجتماع في بيت الوسط لرؤساء الحكومات السابقين.. وبحث في الملف الحكومي

عقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا عصر اليوم في دارة الرئيس الحريري تم خلاله التداول في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، ولاسيما ما يتعلق منها بمسار ملف تشكيل الحكومة الجديدة.