لبنان

رئيس "القومي" يقدم غداً دعاوى قضائية ضد الفتنة

Lebanon 24
31-05-2021 | 19:34
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يقوم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية عند الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء في الأول من حزيران 2021، بتقديم دعاوى قضائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد أشخاص تهجّموا وحرّضوا على الحزب السوري القومي الاجتماعي ومؤسسه وقيادته وشهدائه، مستخدمين أبشع النعوت والتوصيفات والاتهامات بهدف احداث الفتن.
 
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