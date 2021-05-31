خلاصة الاجتماعات الحكومية: اقتراحات قيد البحث وفي ضوئها تتحدد الخطوات

علم "لبنان24" أنّ أجواء الاجتماعات التي عقدت اليوم في الشأن الحكومي تشير إلى أنّ "الاطراف المعنية تبدي ايجابية في مقاربة الملف، لكن الامور مرهونة بالاقتراحات التي هي قيد التداول والبحث، وفي ضوئها تتحدد الخطوات المقبلة".