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لبنان
خلاصة الاجتماعات الحكومية: اقتراحات قيد البحث وفي ضوئها تتحدد الخطوات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-05-2021
|
12:41
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"لبنان24"
أنّ أجواء الاجتماعات التي عقدت اليوم في الشأن الحكومي تشير إلى أنّ "الاطراف المعنية تبدي ايجابية في مقاربة الملف، لكن الامور مرهونة بالاقتراحات التي هي قيد التداول والبحث، وفي ضوئها تتحدد الخطوات المقبلة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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