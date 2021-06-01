تعيين محققين عدليين جدد في 4 دعاوى محالة على المجلس العدلي

عينت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى قبل انتهاء ولايته، 4 محققين عدليين في أربع دعاوى سبق أن تمت إحالتها على المجلس العدلي، وذلك بعد تقاعد القضاة المولجين بمهام المحققين العدليين.

وعلم "لبنان24" أنّ من بين الدعاوى المُشار اليها جريمة إغتيال النائب والوزير بيار الجميّل (2006)، جريمة إغتيال الرئيس رينيه معوض (1989) وجريمة إغتيال المونسنيور ألبير خريش (1988).