الحرارة المرتفعة تشعل النيران في عدد من الاحراج... والدفاع المدني يتحرك للسيطرة

شب حريق في موقع تلة هيلونة في بلدة عين يعقوب، حيث اتت النيران على مساحة اربعة آلاف م2 من النباتات الحرجية، خاصة البلان والقندول.وأوضح رئيس مركز الدفاع المدني في بزبينا طلال ايوب ان "العمل يتركز على حصر النار ومنع تمددها الى حرج الصنوبر المتاخم لموقع الحريق، وبمشاركة من بلدية عين يعقوب وشرطة اتحاد بلديات الجومة".وفي بسابا، تمكن عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني، بمساعدة شباب من البلدة، والبلدية والشرطة، من السيطرة على النيران المندلعة، في احراج البلدة وحقولها ومحيطها.واكد رئيس مركز الدفاع المدني الاقليمي في جبل لبنان حسام دحروج، انه "مازال هناك بعض الجيوب المشتعلة، ويتم التعامل معها، في خراج بلدة بيقون، التي امتدت اليها النيران، من خلال المعدات والآليات المتوفرة للاطفاء، فيما يتم تبريد المناطق التي طالتها النيران، نظرا" لوجود كميات كبيرة من أوراق الأشجار اليابسة، والتي قد تكون وقودا لتجدد الحريق".وكانت البلدية استنفرت بكامل قدراتها واجهزتها، حيث واكب رئيس البلدية محمد عاطف العاكوم عمليات الاطفاء والمساعدة، وتأمين كل ما يلزم .كما شارك المختار عارف العاكوم وعدد من الاهالي، الى جانب مراكز الدفاع المدني في شحيم والمطلة وعماطور بعمليات اطفاء الحرائق، فيما ارسلت مؤسسة ابو سعدى في شحيم صهريج كبير من المياه، الذي استخدم ايضا في اخماد النيران الى جانب صهاريج اخرى خاصة.وشكر رئيس البلدية "عناصر الجيش والدفاع المدني، على جهودهم وتضحياتهم في مساعدة بسابا واهلها، ورفع الأضرار والمخاطر عنها، والعمل على ابعاد النيران عن المنازل التي هددتها، مؤكدا انه تم اخماد الحريق بشكل نهائي"، مشيرا الى انه "كان يوما شاقا وطويلا، ولكن الحمد الله تمت السيطرة على النيران وحماية البلدة والمنطقة"، وقال: "لو تم احضار طوافة من الجيش، لكانت وفرت علينا الكثير من المتاعب والمشقات والمخاطر".كما شكر الاهالي والمخاتير، وكل من ساهم في اخماد الحرائق، داعيا الاهالي الى "ضرورة التنبه لاي عمل من شأنه ان يتسبب بالحرائق.