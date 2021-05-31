السنيورة: الحريري لن يعتذر ولا استقالة من مجلس النواب

أكد الرئيس فؤاد السنيورة أنه "لا اعتذار للرئيس المكلف سعد الحريري ولا استقالة من مجلس النواب".ورأى السنيورة في حديث لـأن “كل ما يحصل هو الهاء للناس ومحاولة ذر الرماد في العيون وكأن من يعطل هو الرئيس المكلف بينما من يعطل هو رئيس الجمهورية".وعن اللقاء الذي جمع رؤساء الحكومات السابقين في "بيت الوسط"، قال السنيورة: "وضعنا الرئيس الحريري بأجواء لقائه مع الرئيس بري ونحن كرؤساء حكومة سابقين نقف مع الدستور كما الرئيس بري ولم نختلف معه أبدا".وشدد على أن "رؤساء الحكومات السابقين يقفون الى جانب الرئيس المكلف وهو مستمر في اداء مهمته ومن يعطل هو من يقف ضد الدستور".