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لبنان
حريق سيارة في حلبا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
31-05-2021
|
14:03
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شب حريق داخل سيارة محلّة جسرعرقة في حلبا نتيجة إحتكاك كهربائي.
وقد هرع متطوعو الدفاع المدني في مركز حلبا الإقليمي إلى المكان وعملوا على إخماد النيران.
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