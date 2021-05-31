لبنان

حريق سيارة في حلبا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-05-2021 | 14:03
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شب حريق داخل سيارة محلّة جسرعرقة في حلبا نتيجة إحتكاك كهربائي.
 وقد هرع متطوعو الدفاع المدني في مركز حلبا الإقليمي إلى المكان وعملوا على إخماد النيران.
 
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