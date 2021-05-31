23
o
بيروت
27
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تفاصيل اجتماع صفا - باسيل - الخليلين.. هذا ما تطرق إليه البحث
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-05-2021
|
14:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم
"لبنان24"
أنّ الاجتماع الذي جمع النائب جبران باسيل إلى "الخليلين" ومسؤول وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، مساء اليوم الاثنين، جاء لعرض ما تمخض من أفكار مطروحة في اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، اليوم الاثنين.
وأشارت المصادر السياسية المواكبة للاجتماع إلى أنّ "الحريري طلب 24 ساعة لاعطاء إجابة بشأن تلك الأفكار التي طرحت في اجتماعه مع بري"، موضحة أنّ "الأمور بشأن الملف الحكومي لم تنضج بعد وما زالت هناك خطوات عديدة ستطرأ تباعاً".
وقالت المصادر: "بناء على رد الحريري يوم غد، سوف تبنى مناقشات جديدة".
ورغم أن الرئيس فؤاد السنيورة أكد أن الحريري لن يعتذر ولا استقالات في مجلس النواب، فإن العقدة الأساس التي ما زالت قائمة والتي لم يتم التوصل إلى حل لها هي عقدة الوزيرين المسيحيين، إذ أن الحريري ما زال متمسكاً بتسميتهما حتى الآن.
في غضون ذلك، كشفت المصادر لـ
"لبنان24"
أنّ من بين الشروط التي طرحها الحريري ضمن الملف الحكومي هو أن يمنحه تكتل "لبنان القوي" الثقة في مجلس النواب، إلا أن هذا الأمر قد لا يتحقق خصوصاً أنه لم يتم حسمه بعد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
استقالات من المجلس النيابي خلال الـ48 ساعة المقبلة؟
Lebanon 24
استقالات من المجلس النيابي خلال الـ48 ساعة المقبلة؟
05:44 | 2021-05-31
31/05/2021 05:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تُشعل مواقع التواصل.. فيديو مثير جدا من المطبخ والجمهور يُهاجمها
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تُشعل مواقع التواصل.. فيديو مثير جدا من المطبخ والجمهور يُهاجمها
02:00 | 2021-05-31
31/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ بيار الضاهر يحتفل بزفاف ابنته.. من العريس؟ (صور)
Lebanon 24
الشيخ بيار الضاهر يحتفل بزفاف ابنته.. من العريس؟ (صور)
01:00 | 2021-05-31
31/05/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن اعد خطاب الحريري؟
Lebanon 24
مَن اعد خطاب الحريري؟
02:15 | 2021-05-31
31/05/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واقعة تهزّ زحلة.. عُثر عليه جثة في منزله والكيس في رأسه
Lebanon 24
واقعة تهزّ زحلة.. عُثر عليه جثة في منزله والكيس في رأسه
12:47 | 2021-05-31
31/05/2021 12:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
19:04 | 2021-05-31
الحكومة بعيدة المنال
18:52 | 2021-05-31
مصادر بري والحريري ل"اللواء": نحن دائماً نتفاءل بالخير
18:44 | 2021-05-31
الاتصالات الحكومية تحرّكت.. لكن التفاؤل الحذر واجب
18:13 | 2021-05-31
باسيل ليس "بوارد" إعطاء الثقة لحكومة
17:58 | 2021-05-31
الحريري تجاوب مع إقتراحات برّي
17:43 | 2021-05-31
قلق فاتيكاني على لبنان
فيديو
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
Lebanon 24
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
10:30 | 2021-05-31
01/06/2021 03:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
05:59 | 2021-05-31
01/06/2021 03:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في الصين.. قطيع من الأفيال البرية يتجول في الشوارع! (فيديو)
Lebanon 24
ذعر في الصين.. قطيع من الأفيال البرية يتجول في الشوارع! (فيديو)
14:00 | 2021-05-30
01/06/2021 03:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact