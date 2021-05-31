تفاصيل اجتماع صفا - باسيل - الخليلين.. هذا ما تطرق إليه البحث

"لبنان24" أنّ الاجتماع الذي جمع النائب جبران باسيل إلى "الخليلين" ومسؤول وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، مساء اليوم الاثنين، جاء لعرض ما تمخض من أفكار مطروحة في اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، اليوم الاثنين.

علمأنّ الاجتماع الذي جمع النائب جبران باسيل إلى "الخليلين" ومسؤول وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، مساء اليوم الاثنين، جاء لعرض ما تمخض من أفكار مطروحة في اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، اليوم الاثنين.

وأشارت المصادر السياسية المواكبة للاجتماع إلى أنّ "الحريري طلب 24 ساعة لاعطاء إجابة بشأن تلك الأفكار التي طرحت في اجتماعه مع بري"، موضحة أنّ "الأمور بشأن الملف الحكومي لم تنضج بعد وما زالت هناك خطوات عديدة ستطرأ تباعاً".



وقالت المصادر: "بناء على رد الحريري يوم غد، سوف تبنى مناقشات جديدة". وأشارت المصادر السياسية المواكبة للاجتماع إلى أنّ "الحريري طلب 24 ساعة لاعطاء إجابة بشأن تلك الأفكار التي طرحت في اجتماعه مع بري"، موضحة أنّ "الأمور بشأن الملف الحكومي لم تنضج بعد وما زالت هناك خطوات عديدة ستطرأ تباعاً".وقالت المصادر: "بناء على رد الحريري يوم غد، سوف تبنى مناقشات جديدة".

ورغم أن الرئيس فؤاد السنيورة أكد أن الحريري لن يعتذر ولا استقالات في مجلس النواب، فإن العقدة الأساس التي ما زالت قائمة والتي لم يتم التوصل إلى حل لها هي عقدة الوزيرين المسيحيين، إذ أن الحريري ما زال متمسكاً بتسميتهما حتى الآن.