اشكال داخل مخفر في عكار.. ماذا حصل؟

شهد مخفر بلدة بينو - عكار، اشكالاً بين أفراد من عائلة "المير"، مساء اليوم، إذ سادت المكان حالة من الهرج والمرج وتمكنت العناصر من ضبط الوضع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

ويأتي هذا الاشكال عقب توتر سابق بين أفراد العائلة في بلدة الدورة بمنطقة الجومة - عكار، وذلك إثر خلافات سابقة.

وحالياً، فإن دورية من مخفر بينو تجوب شوارع المنطقة منعاً لحدوث أي إشكال.