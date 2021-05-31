وهاب للحريري: لن تُشكل حكومة برئاستك لألف سبب إلا إذا...

غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" قائلاً: "أتمنى أن يوفر سعد الحريري وقتاً على اللبنانيين وهدراً على الخزينة ويعتذر مفسحاً المجال أمام حكومة جديدة. لن تشكل حكومة برئاستك لألف سبب إلا إذا...".