لبنان

وهاب للحريري: لن تُشكل حكومة برئاستك لألف سبب إلا إذا...

Lebanon 24
31-05-2021 | 15:37
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غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" قائلاً: "أتمنى أن يوفر سعد الحريري وقتاً على اللبنانيين وهدراً على الخزينة ويعتذر مفسحاً المجال أمام حكومة جديدة. لن تشكل حكومة برئاستك لألف سبب إلا إذا...".
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وئام وهاب

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