بعد اجتماعه مع صفا و "الخليلين".. هذا ما نفاه باسيل

ذكرت قناة "الميادين" أنّ النائب جبران باسيل نفى ما تم تداوله عن أجواء سلبية خلال اللقاء مع "حزب الله" و حركة "أمل".

وكانت قناة "الجديد" أشارت إلى أن 3 مصادر مشاركة في اجتماع البياضة أكدت أنها خرجت بنتيجة واحدة: باسيل "ما بدو" حكومة وأعاد الأزمة إلى نقطة الصفر وهو قال "خلونا برا" ورئيس الجمهورية ميشال عون يسمي الوزيرين المسيحيين.

وإزاء ذلك، ردّت قناة الـ"OTV" مشيرة إلى أن "ما نقلته قناة الجديد عن أن العقدة الحكومية تتمثل برفض باسيل تسمية الحريري للوزيرين المسيحيين غير صحيح".

إلى ذلك، علم "لبنان24" أنّ الاجتماع الذي جمع النائب جبران باسيل إلى "الخليلين" ومسؤول وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، مساء اليوم الاثنين، جاء لعرض ما تمخض من أفكار مطروحة في اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، اليوم الاثنين.

وأشارت المصادر السياسية المواكبة للاجتماع إلى أنّ "الحريري طلب 24 ساعة لاعطاء إجابة بشأن تلك الأفكار التي طرحت في اجتماعه مع بري"، موضحة أنّ "الأمور بشأن الملف الحكومي لم تنضج بعد وما زالت هناك خطوات عديدة ستطرأ تباعاً".

وقالت المصادر: "بناء على رد الحريري يوم غد، سوف تبنى مناقشات جديدة".

ورغم أن الرئيس فؤاد السنيورة أكد أن الحريري لن يعتذر ولا استقالات في مجلس النواب، فإن العقدة الأساس التي ما زالت قائمة والتي لم يتم التوصل إلى حل لها هي عقدة الوزيرين المسيحيين، إذ أن الحريري ما زال متمسكاً بتسميتهما حتى الآن.

في غضون ذلك، كشفت المصادر لـ"لبنان24" أنّ من بين الشروط التي طرحها الحريري ضمن الملف الحكومي هو أن يمنحه تكتل "لبنان القوي" الثقة في مجلس النواب، إلا أن هذا الأمر قد لا يتحقق خصوصاً أنه لم يتم حسمه بعد.